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Стилист Влад Лисовец ответил на вопрос о своей ориентации

Шоу-бизнес
Стилист Влад Лисовец ответил на вопрос о своей ориентации
ТАСС  /  Геодакян Артем

Москва, 7 мая. Стилист и предприниматель Влад Лисовец в рамках интервью «Загугли звезду» рассказал о дружбе с певицей Жанной Фриске и ответил на вопрос о своей ориентации.

Лисовец женился, когда ему было 24 года, однако этот брак оказался некрепким. Супруги разошлись по обоюдному согласию. Стилист признался, что ему хотелось жить в свое удовольствие и без обязательств.

Сейчас fashion-эксперту 48 лет. Стилист не женат и не появляется на публике с пассией. Неудивительно, что Сеть полнится слухами о нетрадиционной ориентации знаменитости. Лисовец решил расставить все точки над i в этом вопросе.

«У меня есть моя жизнь, я живу, как хочу. И люди либо принимают это, либо нет. Это моя внутренняя свобода, и я не собираюсь никому ничего объяснять. Но интерес этот я понимаю. Кстати, мужчина, который будет меня в чем-то подозревать, вряд ли будет забивать это в поиске», — цитирует Лисовца «Телепрограмма».

Тем не менее однозначно говорить о своих сексуальных предпочтениях стилист не стал, дабы сохранить интригу. Лисовец добавил, что грядущее интервью с ним еще больше подогреет интерес к этой теме.

В рамках видеоинтервью стилист рассказал и о своих дружеских отношениях с певицей Жанной Фриске. По его словам, между звездами была особая связь.

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