В Ростове увековечили память дважды Героя СССР маршала Баграмяна

Ростов-на-Дону, 7 мая. В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории ростовского парка «Дружба» прошло торжественное открытие бюста дважды герою СССР, маршалу Ивану Христофоровичу Баграмяну.

В годы войны И.Х. Баграмян спланировал и осуществил массу успешных операций, включая план по освобождению донской столицы от немецко-фашистских захватчиков 29 ноября 1941 года. Это была первая победа Советского Союза в войне, вдохнувшая надежду для всех бойцов РККА и надломившая план «Барбаросса». (В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону освобождали два раза. В 1941 и в 1943 годах. После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода пробыл в руках советской армии, но второе наступление немцев летом 1942, выбило защитников южной столицы далеко за пределы города. Именно поэтому, несмотря на ожесточенные бои и полную разруху, Ростову так и не присвоили звание «города Героя» — Прим. ФАН).

Но освобождение Ростова далеко не единственная заслуга маршала. В июле 1943 года на Курской дуге, Баграмян спланировал и провел наступательную операцию силами Брянского фронта. Также принял участие в Киевской операции, Орловской, Городокской и других.

На открытие бюста собрались представители городской общественности, администрации области и родственники прославленного маршала. Мероприятие посетил и Генеральный консул Республики Армения Вардан Асоян.

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что открытие бюста Баграмяна станет опорой для формирования чувств патриотизма, уважения и гражданственности.

«Этот выдающийся военачальник всей своей жизнью показал, что значит преданно служить своей Родине, Отечеству и Советскому народу», — сказал Игорь Гуськов.

Инициатором установки бюста выступила «Нахичеванская-на-Дону» община. Бюст отлит из бронзы и установлен на огромном камне, привезенном из Карелии.

Ранее ФАН сообщал как в Донской столице в этом году пройдет шествие «Бессмертного полка».