Петр Толстой предложил ввести беспроцентную ипотеку для ряда россиян

Москва, 7 мая. Налоговую нагрузку для многодетных семей в России следует снизить, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

По его мнению, оптимальным вариантом могла бы стать беспроцентная ипотека. Он предложил «обнулять» процент по жилищному кредиту при рождении третьего ребенка в семье.

«В России число многодетных семей невелико, поэтому можно обойтись без процентов по ипотеке», — цитирует парламентария издание «Аргументы и факты».

Толстой добавил, что банки — это механизмы, которые контролируются акционерами и государством. По словам депутата, у государства есть возможность устанавливать для банков правила на законодательном уровне.

Риелтор Алексей Силантьев ранее рассказал ФАН о возможном повышении ипотечных ставок в скором времени. При этом, по его мнению, в долгосрочной перспективе проценты по жилищным кредитам в России будут снижаться.