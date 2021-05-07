Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой

Москва, 7 мая. Поющая ведущая Ольга Бузова попала в больницу и перенесла операцию, о чем рассказала в Instagram. Известный блогер Лена Миро уверена, что на самом деле с артисткой все хорошо.

После слухов о госпитализации звезда «Дома-2» стала вести репортажи из больницы в Instagram, рассказывая о своем состоянии. Звезда интригует фанатов и не объясняет, что же на самом деле с ней произошло. По мнению Миро, кумир миллионов россиян говорит непонятные вещи и странно себя ведет. Место, в котором она лежит — больше похоже на номер в недорогом отеле.

«Что интересно — ни слова о диагнозе. Удаление аппендикса через задний проход? Космический запуск чипа в черепную коробку? Капельница с Гептралом? Журналисты в растерянности — никто не знает, как, отчего и чем лечат гОленьку», — иронично отмечает Миро в своем блоге.

Блогер уверена, что Бузова не умирает и, судя по преображениям ее внешности (с помощью фильтров Instagram), «жизнь нанесла ей сильный удар». Миро считает, что с поющей ведущей не произошло ничего серьезного.

«Я не так сильна в медицине, как мне бы того хотелось, но по глубоко субъективному мнению, подозреваю конъюнктивит. У моей школьной подруги была собака, которая грязными лапами терла глаза и заболела — в первом приближении было очень похоже. Впрочем, есть еще много диагнозов, которые имеют сходную симптоматику», — заявила публицист.

Поклонники Ольги Бузовой начали бить тревогу после того, как их кумир пропала из соцсетей. Спустя сутки артистка вышла на связь и извинилась перед фанатами. Она сообщила, что была прооперирована и сейчас лежит в больнице.

По словам певицы, у нее еще сильная слабость после наркоза, кроме того, она не может перестать плакать, сообщает сайт 360tv.ru.