Номера для туристов в виде железных контейнеров появились на пляже Евпатории

Евпатория, 7 мая. Россиянам, отдыхающим на территории Крыма, предлагают посетить отель, который представляет собой несколько грузовых контейнеров.

Необычные объекты для проживания расположены в крымской Евпатории. Отель находится вблизи моря. Цена за неделю проживания в таких условиях в мае, без учета питания, составляет более 85 000 рублей за двоих.

Каждый контейнер оборудован санузлом, кондиционером и некоторыми другими удобствами. Площадь двухместного номера с кроватью queen-size составляет 13 квадратных метров. Также есть «эконом» вариант и четырехместный номер с двумя спальными местами.

В Крыму начинают фильтровать бронирование номеров в гостиницах и отелях на лето. Как сообщалось ранее, многие объекты размещения на ЮБК и в Севастополе уже заполнены, повышен спрос и на бронирование гостиниц на западе и востоке Крыма.