Мужчина насиловал молодых сестер жены в Ленобласти

Санкт-Петербург, 7 мая. Житель города Лодейное поле годами насиловал младших сестер своей жены, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратились 22-летняя и 19-летняя девушки, которые рассказали, что подверглись сексуальному насилию со стороны супруга их старшей сестры. По словам заявительниц, с 2009 по 2016 год мужчина неоднократно совершал в их отношении насильственные действия сексуального характера. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

В уральском городе Краснотурьинске подросток изнасиловал десятилетнюю девочку на глазах у друзей. Его посадили под домашний арест, однако в силу возраста мальчик может избежать наказания, сообщал ФАН.