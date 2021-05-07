Диетолог объяснил пользу разных видов мяса для здоровья

Москва, 7 мая. Разные виды мяса могут отличаться эффектом, который они оказывают на здоровье после употребления. Диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какое мясо полезнее.

Говядина обладает наилучшими показателями по аминокислотному составу. Большинство из этого разнообразия аминокислот человеческий организм не способен синтезировать самостоятельно. Кроме того, в этом мясе содержится большое количество витамина В12, необходимого для кроветворения.

По словам специалиста, курица и индейка не отличаются по белкам, жирам и углеводам. Разница исходит только из того, как растили птицу и какое соотношение жировой и мышечной ткани в ней сложилось. При этом самыми жирными считаются утка и гусь, передает «Российская газета».

Диетолог Филипп Кузьменко ранее предупредил об опасности злоупотребления мясом. Безопасно для здоровья можно съедать не более 100 граммов красного мяса в день.