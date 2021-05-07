Немецкие СМИ рассказали, как РФ модернизирует «потенциал стратегического устрашения»

Берлин, 7 мая. Россия активно модернизирует «потенциал стратегического устрашения», об этом говорится в материале немецкого издания Focus.

Как пишет автор статьи Томас Егер, статус сверхдержавы России помогут сохранить беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон». Кроме того, они обеспечат безопасность национального суверенитета, уверен эксперт.

«Теперь Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана. Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики», — сообщает Егер.

Автор материала отмечает, что это вооружение позволит России обеспечить свое влияние в мире, а также не допустит втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.

Ранее аналитики китайского издания Sohu указали, что намерение Украины создать военно-морскую базу НАТО в Азовском море может обернуться необычной реакцией России, которая поставит Киев в затруднительное положение.