Американский военный угнал автобус в детьми в Южной Каролине

Колумбия, 7 апреля. В Колумбии 23-летний курсант военной базы Форт Джексон Йован Коллазо захватил школьный автобус с 18 детьми. Мужчина был вооружен винтовкой, сообщил ABC News.

A Fort Jackson trainee is in custody after allegedly hijacking a South Carolina elementary school bus with 18 children on board, authorities say. The students and the bus driver are safe, an official said. https://t.co/2i3RnYRxYl

По словам шерифа округа Ричленд Леона Лотта, инцидент произошел в семь часов утра в четверг. Курсант сбежал с военной базы, прихватив винтовку. На ближайшей остановке он зашел в автобус, в котором находилось 18 детей из начальной школы Форест-Лейк, сказал водителю, что «не хочет никого обидеть», и приказал ему ехать в другой город.

В сети появилось видео с моментом захвата автобуса. На кадрах видно, как курсант угрожает водителю и просит его ехать.

An Army trainee at South Carolina’s Ft. Jackson is facing multiple counts of kidnapping after hijacking a bus filled with children on their way to school.@CBSDavidMartin reports that the 23-year-old, who had gone AWOL, was carrying a rifle and looking for a way out. pic.twitter.com/YRzs3o8ohG