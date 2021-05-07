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Американский военный угнал автобус в детьми в Южной Каролине

Весь мир
Американский военный угнал автобус в детьми в Южной Каролине
Prt Scr twitter.com  /  @JRBerryWLTX

Колумбия, 7 апреля. В Колумбии 23-летний курсант военной базы Форт Джексон Йован Коллазо захватил школьный автобус с 18 детьми. Мужчина был вооружен винтовкой, сообщил ABC News.

По словам шерифа округа Ричленд Леона Лотта, инцидент произошел в семь часов утра в четверг. Курсант сбежал с военной базы, прихватив винтовку. На ближайшей остановке он зашел в автобус, в котором находилось 18 детей из начальной школы Форест-Лейк, сказал водителю, что «не хочет никого обидеть», и приказал ему ехать в другой город.

В сети появилось видео с моментом захвата автобуса. На кадрах видно, как курсант угрожает водителю и просит его ехать.

Далее дети стали звонить родителям и спрашивать Коллазо, планирует ли он «причинить им вред». После этого, по словам водителя, курсант «немного расстроился», приказал остановить автобус и позволил школьникам и водителю выйти. Затем Коллазо проехал еще несколько километров, вышел из автобуса в поисках одежды и был задержан местными полицейскими. Как позже выяснилось, в его винтовке не было патронов.

Командир Форт-Джексона бригадный генерал Милфорд Х. Бигл – младший извинился за происшествие и назвал его «провалом системы отчетности». Также он отметил, что курсант видимо хотел «вернуться домой», это частая ситуация в первое время обучения.

«У нас есть солдаты, которые, особенно на начальных этапах, из-за отдаления от семьи и по другим причинам очень хотят вернуться домой.  И мы думаем, что у него тоже было такое желание, ничего больше», — прокомментировал военный.

Это уже второе громкое происшествие с учащимися базы Форт Джексон за месяц. 16 апреля 42-летний военный Джонатан Пентленд угрожал и толкал чернокожего мужчину в одном из районов Южной Каролины. Ему было предъявлено обвинение в нападении третьей степени

сша колумбия захват заложников
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