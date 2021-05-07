Атомная подлодка «Казань» вошла в состав ВМФ РФ

Северодвинск, 7 мая. Состав ВМФ РФ пополнит атомный подводный ракетный крейсер проекта «Ясень-М» под названием «Казань», говорится в сообщении Минобороны России.

Согласно информации военного ведомства, церемония приема нового судна в состав отечественного флота состоялась в пятницу, 7 мая, в Северодвинске, на предприятии «Севмаш» под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

«На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский флаг, который главком вручил командиру АПК «Казань» капитану 1-го ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке», — говорится в официальном сообщении.

В ходе мероприятия Евменов заявил, что экипаж новой подлодки с достоинством будет укреплять обороноспособность страны. Российские подлодки проекта «Ясень-М» покажут себя эффективно как минимум за счет способности осуществлять стрельбу залпом с помощью крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс».