Не впускавший в дом мэра Махачкалы ветеран ВОВ станцевал лезгинку

Махачкала, 7 мая. Герой Великой Отечественной войны из дагестанской столицы Ибрагим-Паша Садыков станцевал лезгинку вместе с местными чиновниками и артистами, которые пришли поздравить его с наступающим Днем Победы. Об этом ФАН сообщил общественный деятель Вагаб Казибеков, присутствовавший на мероприятии.

«Ибрагим-Паша Султанович — мой близкий родственник. Родом он из села Рутул Рутульского района, сейчас проживает в Махачкале. Мы с мэром города Салманом Дадаевым пришли его поздравить, для него был организован небольшой концерт, во время которого он сам вышел и станцевал лезгинку. К слову, ветерану 97 лет», — рассказал Казибеков.

Ибрагим-Паша Садыков — герой Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы двух степеней. В годы войны он командовал отделением автоматчиков 48-го гвардейского танкового полка, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал Украину. Садыков награжден орденами Славы II и III степени и «Отечественной войны» I степени, имеет медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медаль Жуков и другие награды.

Он несколько раз был ранен. Один осколок до сих пор находится у него в правой ноге. Как ранее признавался ветеран, он сам попросил его оставить, чтобы при встрече с Гитлером вытащить и воткнуть ему в глаз.

В мае 2020 года Ибрагим-паша Садыков около получаса не впускал в дом пришедшего его поздравить мэра Махачкалы. Как потом объяснил ветеран, он следовал рекомендациям соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. После уговоров родственников герой все же позволил войти главе города и поздравить его с Днем Победы.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана выделят из республиканского бюджета около 1,5 миллиона рублей для осуществления единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Каждый из них ко Дню Победы получит 30 тысяч рублей.