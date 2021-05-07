Отработавшая ступень ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» войдет в атмосферу 9 мая

Вашингтон, 7 мая. Отработавшая ступень ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б», которая вывела на орбиту базовый модуль, должна войти в атмосферу 9 мая, согласно прогнозу ВВС США.

Предполагается, что это произойдет над Туркменией. При этом падение ступени ракеты-носителя не представляет угрозы экологии, поскольку топливо конструкции не приведет к загрязнению океана, где должны упасть части отработавшего элемента.

Ранее в США предупредили, что обломки китайской ракеты «Чанчжэн-5» могут упасть на Землю уже в скором времени. Ученые смогут точно определить место падения спустя несколько часов после того, как отработавшая ступень войдет в атмосферу Земли.