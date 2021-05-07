Россияне стали заметно больше тратить на фастфуд

Москва, 7 мая. Траты жителей России на фастфуд в первом квартале 2021 года увеличились на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из исследования банка «Русский стандарт».

Эксперты объясняют рост расходов на быстрое питание ослаблением ограничений по коронавирусу, а также приходом весны и прогулками на свежем воздухе. По данным банка, пик роста расходов на фастфуд в начале года пришелся на март. По сравнению с февралем количество транзакций в заведениях быстрого питания выросло на 19%, передает ТАСС.

Средний чек по России составил 628 рублей. Лидерами по тратам стали Москва и Санкт-Петербург. Средний чек в этих городах составил 861 и 805 рублей соответственно. Среди лидеров также значатся Казань со средним чеком в 438 рублей, Уфа (342 рубля) и Тверь (337 рублей).

Диетолог Светлана Титова ранее рассказала о рисках для здоровья, которые может нести употребление в пищу фастфуда.