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Предвыборная карта: США придется смириться с запуском «Северного потока — 2»

Политика
Предвыборная карта: США придется смириться с запуском «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

У Германии и США нет единой оценки относительно «Северного потока — 2», поскольку у них изначально противоположные интересы в связи с этим проектом. Но в большей степени в реализации этого проекта, конечно, заинтересована Германия. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Неизбежный» партнер

Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером Европы, естественным и «неизбежным» партнером Германии. С таким заявлением выступила заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Соединенные Штаты Америки являются и остаются важнейшим партнером Европы, и я хочу сказать лично от своего имени — нашим естественным и неизбежным партнером», — сказала Меркель, выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.

Предвыборная карта: США придется смириться с запуском «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Она добавила, что Европа и Германия «не имеют столько общих ценностей и интересов» ни с одним другим регионом мира.

«С немецкой точки зрения мы очень связаны с США, как благодаря «руке примирения» после Второй мировой войны и национал-социализма, так и тому, что связано с нашим опытом получения поддержки в связи с немецким воссоединением 1989–1990 годов», — заявила Меркель.

Предвыборная карта

Наталья Мильчакова назвала неудивительным тот факт, что у Германии и США нет единой оценки относительно «Северного потока — 2», поскольку у них изначально противоположные интересы в связи с этим проектом. Но в большей степени в реализации этого проекта, конечно, заинтересована Германия, чем США заинтересованы остановить строительство (или предотвратить запуск в эксплуатацию) газопровода.

«Ведь Германия и другие страны ЕС видят в проекте, прежде всего, экономические и коммерческие выгоды. Для Германии, как крупнейшего потребителя российского газа, реализация этого проекта — вообще внутренний интерес, так как высокие цены на газ им не нужны, особенно перед выборами. У США интересы в первую очередь геополитические. Коммерческие интересы американского газового бизнеса в Европе уже давно учтены — США занимают примерно 5% европейского рынка СПГ», — пояснила Наталья Мильчакова.

Предвыборная карта: США придется смириться с запуском «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

По ее мнению, иных интересов, кроме геополитических, у США нет. Простому американскому избирателю этот газопровод, который строится где-то в Европе, совершенно не интересен. Фактически прекратить этот проект желают группа американских «ястребов» и проамерикански настроенные силы в Европе.

«В самой Германии партия «зеленых» пытается разыгрывать с помощью противодействия газопровода предвыборную карту. Однако они не учитывают интересов европейского бизнеса, а также населения, совершенно не заинтересованного переплачивать за дорогой американский газ. Так что у Германии и США единой оценки «Северного потока — 2» нет и быть не может. И США в конечном счете придется с этим смириться, как в XX веке они, скрипя зубами от злости и бессилия, смирились с поставками газа по трубопроводу из СССР в ФРГ», — заключила Наталья.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

россия сша северный поток 2
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