На Зеленом лугу в Якутске произошел пожар

Якутск, 7 мая. На 5 га якутского Зеленого луга загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем.

Сообщение о возгорании поступило в 13:55 по местному времени, сообщила в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В настоящий момент пожарные продолжают тушение очага.

Очевидцы сообщают, что густой черный дым идет со стороны района Пригородный. Представили МЧС уведомили, что угрозы для близлежащих населенных пунктов нет. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

МЧС заявило о ликвидации пожара в сочинской гостинице, сообщал ФАН. Там загорелась кровля недостроенного объекта, предположительно, четырехэтажной гостиницы.