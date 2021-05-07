Аналитик Кононов оценил перспективы рубля после майских праздников

Москва, 7 мая. Специалист Совкомбанка рассказал россиянам, что ждать от курса национальной валюты к лету.

Главный аналитик Совкомбанка рассказал в своем интервью для «Российской газеты» о ближайшем будущем российского рубля и факторах, которые определяют его курс в настоящее время.

Согласно прогнозу аналитика, позиции национальной валюты будут держаться до конца текущего месяца в коридоре от 73 до 76 рублей за доллар, а по отношению к евро денежная единица РФ расположится в диапазоне от 88 до 91 рубля.

Кононов предполагает, что в начале июня рубль может немного укрепиться, так как в данный момент наблюдается улучшение макроэкономических условий. Так, экономика демонстрирует положительную динамику во внешней торговле, энергоносители дорожают, а политические факторы смягчаются.

Представители Центрального банка России ранее озвучили главные положительные характеристики новой отечественной валюты — цифрового рубля.