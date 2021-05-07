Певица Манижа выпустила новый трек перед Евровидением

Москва, 7 мая. Участница песенного конкурса «Евровидение» от России, исполнительница Манижа представила новую композицию «Держи меня, Земля».

Новый трек артистки опубликован на всех цифровых музыкальных площадках. В преддверии выпуска артистка в своем Instagram-аккаунте опубликовала серию фотографий, приуроченных к выходу нового хита. Манижа не стала раскрывать никаких подробностей, лишь представила название композиции и раскрыла дату релиза.

Известно, что эту композицию артистка ранее уже исполняла на своих концертах. Под постом в соцсети поклонники артистки оставили большое количество отзывов. Многие отметили, что песня вызывает у них трепет, восторг и мурашки по коже.

«Красивая песня и ни на кого не похожая. Самобытная! Талантливая! Удачи во всем»; «Как красиво, такой глубокий голос. Прекрасно!»; «Аж до мурашек. Красота...» — восторженно отметили фолловеры.

Исполнительница вскоре поедет в Роттердам, чтобы представить Россию на песенном конкурсе. Манижа выступит в первом полуфинале с песней «Русская женщина». После шквала критики в адрес конкурсантки за нее вступилась победительница Евровидения-2018 певица Нетта Барзилай.