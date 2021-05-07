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Общественник Муратов рассказал о назревающей борьбе Зеленского и Порошенко

Политика
Общественник Муратов рассказал о назревающей борьбе Зеленского и Порошенко
Prt Scr youtube.com  /  Министерство информации ДНР

Донецк, 7 мая. После визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко может развернуться борьба за власть.

Об этом рассказал один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов. По его словам, нынешний глава Украины перестал удовлетворять своих заокеанских хозяев, и Вашингтон вновь делает ставку на Порошенко, который первым встретился с прилетевшим в Киев Блинкеном.

Американский политик подчеркнул, что главной целью его визита является подтверждение приверженности США суверенитету Украины. После отбытия «высокого» гостя жители страны могут стать свидетелями назревающего противостояния между Зеленским и Порошенко, считает Муратов.

Беда Украины заключается в ее предателях-гарантах, отметил общественник. По его словам, стране нужен новый лидер, который не запачкал руки в крови и коррупционной грязи, а настроен на воссоединение с Россией, подчеркнул Муратов.

Ранее лидер «Донецкой республики» отмечал, что Украина в юридическом плане остается неотъемлемой частью РФ.

украина порошенко зеленский муратов
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