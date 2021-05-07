«Присутствие» Путина ощущалось на переговорах Блинкена и Нуланд с украинскими политиками

Киев, 7 мая. Россия или ее президент Владимир Путин так или иначе упоминались во время переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с политиками на Украине.
Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Донбассе, завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», проблемы внутри государства, а также возможную встречу главы Соединенных Штатов Джо Байдена и российского лидера. Даже в публикации в Twitter-аккаунте о возложении цветов в память о погибших в Донбассе Блинкен не забыл упомянуть Россию.
Зеленский в ходе встречи разговаривал с Блинкеном по-украински, но на английском языке уточник у журналистки BBC, понимает ли она его. По словам представителя СМИ, у нее был русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь. Они везде», — сыронизировал президент.
Блинкен отметил, что Вашингтон предпочел бы более стабильные, предсказуемые отношения с Москвой, а решение о формате двусторонних отношений фактически остается за Путиным.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что американский госсекретарь вновь пытается выдать белое за черное и переложить на российскую сторону ответственность за действия США.