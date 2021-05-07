«Присутствие» Путина ощущалось на переговорах Блинкена и Нуланд с украинскими политиками

Киев, 7 мая. Россия или ее президент Владимир Путин так или иначе упоминались во время переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с политиками на Украине.

Накануне начался двухдневный визит американского государственного секретаря в сопровождении своего заместителя в Киев. Он уже провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.