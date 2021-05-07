Юридическую войну против России обсудят в Медиагруппе «Патриот»

Москва, 7 мая. Медиагруппа «Патриот» и ФБА «Экономика сегодня» проведут пресс-конференцию по теме стоимости и последствий развязанной против России юридической войны.

Давление на Москву в международных арбитражах усилилось в 2014 году, суды вынесли ряд спорных, с точки зрения России, решений. Одним из наиболее известных стал спор по условиям газотранспортного контракта 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Суд тогда занял сторону украинской компании, напоминает ФБА «Экономика сегодня».

Перспективы развития ситуации на пресс-конференции обсудят доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов, доктор исторических наук, профессор Московской высшей школы Борис Шмелев и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ. В соцсетях будет вестись прямой эфир в 13:00 в пятницу, 7 мая.