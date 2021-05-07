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В Ростовской области создают реестр для «добросовестных» торговцев

Общество
В Ростовской области создают реестр для «добросовестных» торговцев
Макс Чуев  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 7 мая. Реестр предпринимателей, потерявших работу в результате закрытия нескольких рынков в Ростовской области, будет создан в ближайшее время. Об этом сообщил глава региона в своем Instagram после встречи с инициативной группой предпринимателей .

Губернатор отметил, что люди поделились тем, что их волнует больше всего и главная просьба — помочь им вернуться к работе.

«Задача регионального правительства: сделать все возможное, чтобы поддержать все добросовестных предпринимателей, работавших на этих торговых площадках. Для этого, прежде всего, сейчас уточняется реестр с данными обо всех, кто там вел торговую деятельность. Реестр должен быть сформирован в недельный срок», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Известно что в реестр включат более две тысячи предпринимателей, однако число потерявших работу превышает девять тысяч. По каким критериям будут определятся «добросовестные» предприниматели для занесения в реестр, пока неизвестно.

Тем не менее в донской столице началась работа регионального штаба, созданного для решения вопроса с Аксайскими рынками и торговыми местами для предпринимателей. Известно, что в состав штаба включены первый заместитель губернатора области Виктор Гончаров, региональный бизнес-омбудсмен Олег Дереза, замы губернатора, а также руководители областных и городских ведомств. 

Несколько дней назад предпринимателям, потерявшим торговые места на закрытых рынках Аксайского района Ростовской области, предложили временную площадку для торговли на территории старого закрытого аэропорта, территория которого ранее рассматривалась под городскую застройку. 

Оператором новой ярмарки стала дочерняя компания «Региональной корпорации развития», которой руководит бывший сити-менеджер Донской столицы. Понимая напряженность ситуации, власти разрешили не платить аренду в праздничные дни, однако далеко не все торговцы довольны новыми торговыми местами. Некоторые из них заявили о желании выйти за пределы Ростовской области и создать там новый оптово-розничный хаб. 

Ранее ФАН сообщало о намерении донских властей переоборудовать старый ростовский аэропорт в ярмарку.

ростов-на-дону ростовская область рынки рейдеры аксайский район Закрытие рынков в Ростове
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