Пасечник назвал отправку миротворцев ООН в Донбасс нецелесообразной

Луганск, 7 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник объяснил нецелесообразность решения отправки в Донбасс миротворцев ООН.
Украинские политики уже не первый год предлагают ввести на юго-восток страны миротворцев ООН — по мнению Киева, миссия должна обладать расширенным мандатом и располагаться на всей территории Донбасса до границы с Россией.
«Я считаю, что на сегодняшний день вот такой острой необходимости и целесообразности введения на нашу территорию миротворческих сил ООН нет», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.