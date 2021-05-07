Пасечник назвал отправку миротворцев ООН в Донбасс нецелесообразной

Луганск, 7 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник объяснил нецелесообразность решения отправки в Донбасс миротворцев ООН.

Украинские политики уже не первый год предлагают ввести на юго-восток страны миротворцев ООН — по мнению Киева, миссия должна обладать расширенным мандатом и располагаться на всей территории Донбасса до границы с Россией.

«Я считаю, что на сегодняшний день вот такой острой необходимости и целесообразности введения на нашу территорию миротворческих сил ООН нет», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.

По мнению главы ЛНР, для этого как минимум нужно международное решение, которое на данный момент не вынесено. Кроме того, он отметил, что народ Донбасса уже устал от войны — особенно жители прифронтовых районов.

«Я не думаю, что еще какие-то дополнительные военные каким-то образом положительно скажутся, в том числе, на психологическом здоровье наших граждан, а ведь это тоже немаловажный такой момент», — объяснил Пасечник.

В заключение он добавил, что на данный момент народная республика справляется с обеспечением безопасности своими силами. При этом членство Украины в НАТО, по мнению главы ЛНР, также не поможет решить конфликт в регионе.