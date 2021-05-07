Восемь человек задержали в Турции по подозрению в причастности к ИГ

Анкара, 7 мая. По меньшей мере восемь человек, подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, задержали силовики.

Операция по поимке возможных сторонников террористов проводилась одновременно в десяти районах Стамбула. Национальность предполагаемых злоумышленников не раскрывается. Расследование по этому делу в настоящий момент продолжается.

Власти Турции заморозили активы 377 физических лиц и организаций, сообщал ФАН. Среди тех, кто попал под ограничения, числятся глава движения «Хизмет» Фетхуллах Гюлен, а также руководители Рабочей партии Курдистана (РПК), обе структуры признаны террористическими в стране. В списке также указаны 86 лиц из ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.