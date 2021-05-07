Хоккеист Иван Телегин снова женится после развода с Пелагеей

Москва, 7 мая. Хоккеист Иван Телегин, бывший муж певицы Пелагеи, сделал предложение Марии Гончар, которая как две капли воды похожа на исполнительницу.

Телегин и Пелагея официально развелись в декабре 2020 года. Сейчас экс-супруги делят совместно нажитое имущество: загородный дом за более чем 50 миллионов рублей, дорогие автомобили и счета в банке.

Одной из причин расставания звездной пары считают возможные измены со стороны спортсмена. После официального сообщения артистки о намерении развестись в Сети появились фотографии Телегина с некой Гончар, внешне очень похожей на Пелагею.

Как стало известно изданию «СтарХит», хоккеист отправился на родину возлюбленной, в Нижневартовск, где сделал ей предложение в кругу друзей и близких. Гончар ответила согласием.

Тем временем бывшая сожительница Телегина Евгения Ноур через суд пытается доказать его отцовство. По словам девушки, хоккеист является отцом ее сына Марка. Спортсмен ушел от возлюбленной, когда она находилась на девятом месяце беременности.