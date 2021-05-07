Рубль укрепляется на старте торгов Мосбиржи

Москва, 7 мая. Российская валюта укрепляет свои позиции к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На момент открытия торгов Мосбиржи стоимость доллара США составила 73,9625 рубля. Это на 26,75 копейки меньше, чем до начала торговой сессии.

Курс евро также продемонстрировал снижение. Так, европейская валюта торгуется на отметке 89,385 рубля, подешевев на 18,5 копейки.

К концу майских праздников на валютном рынке могут возникнуть предпосылки для сокращения курса доллара. Такое мнение выразил представитель инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.