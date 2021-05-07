Эфир: Русофобия и апартеид в Европе — кто начал и кто поддерживает



В пятницу, 7 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция на тему: «Русофобия и апартеид в Европе — кто начал, и кто поддерживает».

Русофобия — это политическая реальность на Западе, где антирусские высказывания подкрепляются практиками апартеида и дискриминации. Латвия, Эстония, Украина — страны, политически и финансово поддерживаемые Евросоюзом и США, — прямо дискриминируют по национальному признаку сотни тысяч своих граждан.

При этом никакие суды высших инстанций ЕС жалобы на преступный режим апартеида и нарушение прав человека в странах Балтии не рассматривают, поскольку Евросоюз упорно делает вид, что этих проблем не существует. Ежегодно в ЕСПЧ подается около 300 таких жалоб из Латвии. В основном это жалобы на нарушение прав человека, нарушения в отношении права на частную и семейную жизнь и жалобы на несправедливый суд. Только в прошлом году в ЕСПЧ поступило порядка 300 таких жалоб, но комментарии от правительства были запрошены лишь по шести из них, а решений принято не было.

Все страны ООН приняли и подписали Международную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него, в которой, в частности, говорится о запрещении:

— любых мер законодательного характера и других мер, рассчитанных на то, чтобы воспрепятствовать участию расовой группы или групп в политической, социальной, экономической и культурной жизни страны, и умышленное создание условий, препятствующих полному развитию такой группы или таких групп, в частности, путем лишения членов расовой группы или групп основных прав человека и свобод, включая право на труд, право на создание признанных профсоюзов, право на образование, право покидать свою страну и возвращаться в нее, право на гражданство, право на свободу передвижения и выбора местожительства, право на свободу убеждений и свободное выражение их и право на свободу мирных собраний и ассоциаций;

— преследования организаций и лиц путем лишения их основных прав и свобод за то, что они выступают против апартеида.

Участники пресс-конференции: президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков, русский политический деятель в Латвии Александр Гапоненко, обсуждают, почему ЕСПЧ закрывает глаза на ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике.