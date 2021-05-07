Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 11:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:21
Экономика
Работы по прокладке Baltic Pipe по дну Балтийского моря начнутся летом
11:18
Весь мир
США перекладывают ответственность за возрождение ядерной сделки на Иран
11:18
Экономика
Стоимость золота превысила 1800 долларов за тройскую унцию
11:18
Общество
Прямые рейсы в Крым запустили еще из шести городов России
11:18
Армия
Военнослужащие ВВО создали копию миномета БМ-13 «Катюша» на базе автомобиля ЗИЛ-157
11:17
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова опубликовала редкое фото 79-летней Веры Алентовой
11:16
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего Народной милиции в результате обстрела
11:14
Происшествия
Пассажиров экстренно севшего в аэропорту Оренбурга самолета отправили другим рейсом
11:14
Происшествия
Водитель автокрана развратил малолетних дочерей соседа и поплатился
11:13
Украина
Решение Киева начать ремонт МиГ-29 и Су-27 вызвало недоумение украинских СМИ
11:11
Армия
Военнослужащие ЦВО отремонтировали свыше тысячи мемориальных объектов к 9 Мая
11:11
Политика
Пасечник оценил шансы Порошенко на выборах президента Украины
11:10
Происшествия
В Москве перевернулся автомобиль с машинистами метро
11:09
Происшествия
В Петербурге лжеработник ЖКХ украл у пенсионерки полмиллиона рублей
11:07
Политика
Предвыборная карта: США придется смириться с запуском «Северного потока — 2»
11:07
Общество
Менее девяти тысяч случаев заражения COVID-19 выявлено в России за сутки
11:06
Экономика
Риелторы назвали главную опасность альтернативных сделок с недвижимостью
11:05
Происшествия
Жительницу Тихвина заподозрили в убийстве безработного сожителя
11:05
Весь мир
Глава ФЗНЦ связал нападки на РФ во французских СМИ с действиями Парижа в Чаде
11:02
Общество
Эфир: Русофобия и апартеид в Европе — кто начал и кто поддерживает
Все новости
Наверх

Эфир: Русофобия и апартеид в Европе — кто начал и кто поддерживает

Общество
Эфир: Русофобия и апартеид в Европе — кто начал и кто поддерживает
slovodel.com  / 


В пятницу, 7 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция на тему: «Русофобия и апартеид в Европе — кто начал, и кто поддерживает».

Русофобия — это политическая реальность на Западе, где антирусские высказывания подкрепляются практиками апартеида и дискриминации. Латвия, Эстония, Украина — страны, политически и финансово поддерживаемые Евросоюзом и США, — прямо дискриминируют по национальному признаку сотни тысяч своих граждан.

При этом никакие суды высших инстанций ЕС жалобы на преступный режим апартеида и нарушение прав человека в странах Балтии не рассматривают, поскольку Евросоюз упорно делает вид, что этих проблем не существует. Ежегодно в ЕСПЧ подается около 300 таких жалоб из Латвии. В основном это жалобы на нарушение прав человека, нарушения в отношении права на частную и семейную жизнь и жалобы на несправедливый суд. Только в прошлом году в ЕСПЧ поступило порядка 300 таких жалоб, но комментарии от правительства были запрошены лишь по шести из них, а решений принято не было.

Все страны ООН приняли и подписали Международную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него, в которой, в частности, говорится о запрещении:
— любых мер законодательного характера и других мер, рассчитанных на то, чтобы воспрепятствовать участию расовой группы или групп в политической, социальной, экономической и культурной жизни страны, и умышленное создание условий, препятствующих полному развитию такой группы или таких групп, в частности, путем лишения членов расовой группы или групп основных прав человека и свобод, включая право на труд, право на создание признанных профсоюзов, право на образование, право покидать свою страну и возвращаться в нее, право на гражданство, право на свободу передвижения и выбора местожительства, право на свободу убеждений и свободное выражение их и право на свободу мирных собраний и ассоциаций;
— преследования организаций и лиц путем лишения их основных прав и свобод за то, что они выступают против апартеида.

Участники пресс-конференции: президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков, русский политический деятель в Латвии Александр Гапоненко, обсуждают, почему ЕСПЧ закрывает глаза на ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике.

россия русофобия апартеид гапоненко прибалтийские страны русофобия на Украине межевич
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 108758 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 96497 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 71105 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 46049 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 44486 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Общество / Эфир: Русофобия и апартеид в Европе — кто начал и кто поддерживает
Рейтинг@Mail.ru