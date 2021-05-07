Рост товарооборота между РФ и Китаем составил почти 20%

Пекин, 7 мая. Товарооборот России и КНР за первые четыре месяца 2021 года вырос в годовом исчислении на 19,8%, до 40,207 млрд долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно имеющимся данным, поставки Китая в РФ за период январь-апрель увеличились на 38,7% и составили порядка 18,19 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг поднялся на 7,7%, до 22,016 млрд долларов.

Причем только в апреле уровень торговли между двумя государствами был оценен в 10,803 млрд долларов. В минувшем месяце Россия закупила из КНР товары на сумму 5,13 млрд долларов, а экспортировала в Китай — на сумму 5,67 млрд долларов.

Совокупный объем внешней торговли КНР за четыре месяца достиг 1,79 трлн долларов. Рост в сравнении с первыми четырьмя месяцами 2020 года составил 38,2%. Экспорт Китая вырос на 44%, до 973,7 млрд долларов, импорт — 815,79 млрд долларов, рост на 31,9%.

Российские производители с Камчатки с начала 2021 года поставили за рубеж 33 299 тонн рыбной продукции. Из них почти 20 тысяч тонн рыбы было экспортировано в Китай.