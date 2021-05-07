Зеленскому предложили «подождать за дверью», пока Путин беседует с Байденом

Завершился визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и его зама Виктории Нуланд. Параллельно местные аналитики продолжают гадать, удастся ли президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться личной встречи с коллегой из России Владимиром Путиным — в Ватикане, в Вене или где-то еще. Доктор политических наук Валентин Якушик предложил президентам РФ и Украины как минимум восемь тем для обстоятельного разговора. А самому Зеленскому — подъехать в июне к месту саммита лидеров США и РФ, подождать «за дверью» своей очереди — тем самым, как говорится, убить двух зайцев. Подробности — в материале корреспондента ФАН в Киеве.

С одной стороны, украинские политологи прекрасно понимают, что активность Зеленского в поиске встречи с лидером РФ — всего лишь попытка показать собственную субъектность по принципу «много говорить о том, что со мной могут встретиться — значит, делать это реально возможным». Не хуже в Киеве понимают и то, что на целый ряд тем Владимир Путин с украинским коллегой говорить не будет. Например, в России считают бессмысленным вести диалог о Крыме — то есть не только о его «принадлежности», а в принципе.

Помнят в Киеве и о том, что с Путиным бесполезно говорить об урегулировании в Донбассе. Россия не является там стороной конфликта, и при попытке обсудить эту тему Зеленский будет неизбежно перенаправлен на разговор с лидерами ДНР и ЛНР. Тем не менее в самом диалоге между двумя президентами эксперты видят некий смысл. На брифинге в одном из киевских пресс-центров они рассказали, что существует немало проблем, которые, несмотря на острые политические разногласия, Россия и Украина могли бы решить «здесь и сейчас».

«Что касается мотивации руководства Украины по поводу организации саммита с Путиным — да, это хороший пиар, создание видимости некой деятельности, а также демонстрация субъектности Украины, — заявил политолог Валентин Якушик на брифинге в Киеве. — Это же очень хорошая картинка: нужно встретиться с Путиным, заявить ему, что «мы категорически не согласны с политикой РФ», поэтому она должна срочно поменять свои подходы как к реализации Минских соглашений, так и в целом к урегулированию на востоке Украины».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Кроме того, указал эксперт, Зеленский демонстративно обозначает желание обсудить с президентом РФ проблему «принадлежности» Крыма, что весьма показательно. Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году, как неоднократно подчеркивали в Москве, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Никаких дискуссий по поводу «принадлежности» Крыма Россия не ведет.

«Раньше власти Украины намеренно избегали обсуждения Крыма. В Киеве надеялись — мол, сначала решим вопрос возвращения Донбасса в состав страны, а уж потом — и полуострова. Теперь, когда переговоры по Донбассу зашли в тупик как раз по вине Украины, на Банковой обозначают — мол, нет уж, теперь нам терять нечего. Теперь мы в первую очередь обсудим «вопрос Крыма», может быть, даже пригласим Владимира Путина на саммит так называемой «Крымской платформы». Понятно, что Россия никогда не отправит на такой саммит даже какого-нибудь захудалого атташе. Но для пиара команды Зеленского сам факт приглашения РФ на форум — это уже немало», — указал Валентин Якушик.

Если бы на Банковой всерьез относились к возможности встречи двух президентов, то подготовили бы для саммита целый ряд насущных вопросов, а не твердили бы, что «без возможности обсуждения Крыма и Донбасса с Путиным и говорить не о чем», говорит эксперт.

«Зачем вообще Зеленскому встречаться с лидером РФ?» — задался вопросом аналитик.

Да все потому, что для украинского руководства сам факт такой встречи уже поднимает его международный статус.

«Вопросов, которые сегодня серьезно осложняют двусторонние отношения Москвы и Киева, на самом деле предостаточно, и я их перечислю. Во-первых, это проблема грузового транзита. Это проход тысяч тонн российских товаров через территорию Украины — не только углеводородов, но и сотен других товарных позиций, которые РФ направляет в Европу — удобрения, лес, промышленная химия и так далее. Если Украине удастся хотя бы частично восстановить потоки российских грузов по своей территории в Европу, это даст нам десятки миллионов долларов в бюджет. Во-вторых, это вопрос восстановления украинского железнодорожного и автомобильного транзита на восток, в Китай и Среднюю Азию, и обратно. В-третьих, это восстановление международных авиационных путей через воздушное пространство Украины. Все это вполне можно было бы обговорить на двусторонней встрече, ведь наша страна теряет на этом сотни тысяч долларов в год», — пояснил Якушик.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, считает доктор политических наук, Зеленский и Путин могли бы обсудить при личной встрече проблему гражданских прав россиян на Украине, и наоборот — украинцев в России.

«Сегодня из-за политического противостояния права граждан, попавших на территорию соседней страны, часто оказываются не защищены. Лидеры могли бы наметить пути, чтобы дополнительно защитить своих граждан юридически, — заявил Якушик. — Для этого нужно решить вопрос взаимной нормализации работы посольств РФ и Украины. Ни для кого не секрет, что посольство России в Киеве сегодня вынуждено работать словно на осадном положении. Ни на какие международные приемы в столице россияне не ходили уже пять или шесть лет. Мне кажется, эту ситуацию можно было бы оперативно нормализовать».

Еще одна проблема, которую можно решить в сжатые сроки, — это новые обмены заключенными и удерживаемыми лицами, указал политолог.

«Да, в 2019-2020-х было проведено несколько крупных обменов заключенными, но эту работу можно и нужно продолжать. Сейчас этот процесс заморожен, но при определенных компромиссах его вполне можно сдвинуть с места. Зачем мучить людей в тюрьмах и там, и тут? — задается вопросом Якушик. — Еще одна тема для обсуждения — это церковный вопрос. Понятно, что государство не имеет права вмешиваться в него напрямую. Но, к сожалению, на Украине его сделали принципиальным государственным вопросом. Думается, что Россия могла бы повлиять на Киев таким образом, чтобы здесь не возникло серьезных общественных потрясений, связанных с религией. Ведь это игра с огнем».

При этом киевский политолог отметил — в ходе своего визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой только одной украинской церкви — лидером раскольнической ПЦУ Епифанием. Что само по себе демонстрирует, кому на самом деле нужен церковный раскол на Украине.

«Президенты России и Украины могли бы окончательно отрегулировать вопрос с военными маневрами возле взаимных границ. Армия РФ совсем недавно, в апреле, провела масштабные учения возле украинских границ и в Крыму. А ВСУ сконцентрировали сотни единиц боевой техники и тысячи солдат на линии соприкосновения в Донбассе. При этом в украинском обществе царило крайнее напряжение, многие ожидали «войны с Россией». Пресечь эти игры в будущем могли бы договоренности на уровне президентов. Взаимные предупреждения о маневрах помогли бы сэкономить массу времени и денег», — считает Якушик.

Президенты могли бы обсудить и тему взаимных долгов и собственности, подчеркнул он.

«Все мы знаем, что Украина не вернула России около 3 млрд долларов — так называемый долг [экс-президента Украины Виктора] Януковича. Это проблема, которую рано или поздно все равно придется решать. Ведь факт невозврата Киевом кредита, выданного Россией, очевиден. Кроме того, лидеры стран могли бы договориться о более мягком отношении к собственности украинцев в Крыму. Особенно это касается домов, которые принадлежали простым людям, эту собственность нужно защитить, — заявил политолог. — Наконец, две страны могли бы смягчить режим взаимных санкций — в первую очередь в отношении политиков. Понятно, что все эти вопросы на одной встрече не решить. Но для того, чтобы эта встреча оказалась успешной хотя бы по двум-трем пунктам, необходима очень хорошая дипломатическая подготовка».

Федеральное агентство новостей /

Якушик напомнил — у нынешних украинских руководителей «очень специфический вид субъектности» (то есть в своих действиях они сильно зависят от Запада).