Специалисты Минздрава РФ представили новую версию рекомендаций по COVID-19

Москва, 7 мая. Министерство здравоохранения РФ выпустило новую версию методических рекомендаций по коронавирусной инфекции. Изменения коснулись рекомендованных препаратов.

Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по профилактике, лечению и диагностике коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили представители министерства, изменения в документе коснулись препаратов, рекомендованных к использованию при лечении COVID-19. В частности, из этого списка исключили гидроксихлорохин. Список пополнился и новыми вакцинами: эксперты Министерства здравоохранения РФ включили в рекомендации препараты «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», являющаяся облегченной версией «Спутника V», была зарегистрирована в России. Эффективность препарата составляет 79,4%