Метеорологи спрогнозировали «красную жару» в Северном полушарии с мая по июль

Москва, 7 мая. Жителей Северного полушария ожидает жаркая погода с мая по июль. Карта прогноза Всемирной метеорологической организации окрасилась в красный цвет.

Исходя из прогнозов синоптиков, воздух будет прогреваться до значений выше нормы с мая по июль. С вероятностью 50% в европейской части России ожидается жаркая погода, на Урале вероятность прихода жары выше 60%, сообщает РИА Новости. Кроме этого, следует отметить белые пятна на карте прогнозов, которые означают отсутствие осадков в первые месяцы лета.

Если исходить из понятий «выше нормы», «ниже нормы» и «норма», то все Северное полушарие окрашено красным цветом, что соответствует значениям выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили о резком наступлении тепла ко Дню Победы. Температура воздуха в столице поднимется до +22 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.