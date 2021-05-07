Пасечник: вступление в НАТО не поможет Киеву решить проблему Донбасса

Луганск, 7 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что членство Украины в НАТО не решит конфликт в Донбассе.

Официальный представитель республики в интервью РИА Новости отметил, что включение в «нормандский формат» новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.

Леонид Пасечник также высказался и по поводу украинской инициативы, касающейся размещения в Донбассе миротворцев ООН с расширенным мандатом миссии. По мнению главы народной республики, на данный момент это решение нецелесообразно, и пока в ЛНР справляются с обеспечением безопасности своими силами. Он также отметил, что народ Донбасса уже устал от войны — особенно это касается жителей прифронтовых районов, а потому появление «каких-то дополнительных военных» вряд ли порадуют их.