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На космодром Восточный доставили 36 спутников OneWeb для отправки на орбиту

Технологии
На космодром Восточный доставили 36 спутников OneWeb для отправки на орбиту
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 7 мая. Спутники OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево, находящийся в Благовещенске, и затем были доставлены на космодром Восточный, говорится на официальном сайте Роскосмоса.

Космические аппараты от компании OneWeb прибыли самолетом Ан-124-100, после чего специалисты Космического центра «Восточный» доставили их на космодром. Отмечается, что 36 спутников связи вскоре будут отправлены на орбиту.

Уже началась подготовка космических аппаратов к предстоящему запуску, который состоится с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б». Группировка космических аппаратов OneWeb на орбите состоит уже из 182 спутников.

Недавно стало известно, что старт «Союз-2.1б» состоит с космодрома Восточный в мае.

Также сайт 360tv.ru сообщил, что примерно в 2030 году может состояться первая пилотируемая миссия России на Луну.

роскосмос союз-2.1б oneweb
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