Новый побочный эффект после вакцинации от коронавируса выявили у женщин

Вашингтон, 7 мая. Американские специалисты выявили еще один побочный эффект после вакцинации от коронавирусной инфекции, который возникает у женщин.

Эксперты из Иллинойского университета обнаружили, что после процедуры у некоторых женщин может происходить сбой менструального цикла, а выделения становятся болезненными и обильными. Медики провели исследование с участием 700 женщин, чтобы подтвердить гипотезу.

В результате выяснилось, что такой побочный эффект может происходить вне зависимости от того, каким препаратом вакцинировались пациентки. Ученые предполагают, что реакция возникает из-за стресса, связанного с процедурой, а болезненность может усиливаться из-за ломоты в теле после получения прививки.

Побочные эффекты от вакцинации препаратами компаний Pfizer и Moderna преимущественно проявляются у женщин. Российские врачи объяснили, почему так происходит.