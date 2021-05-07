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Глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война». События дня

Видео
Глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война». События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война»

Конфликт на Украине – это «самая настоящая гражданская война», и об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
 
«На самом деле, это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что по большому счету, как говорится, согласно тем же Минским соглашениям, де-юре, мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что мы не согласились с той политикой, которую нам пытались навязать политические власти, которые пришли к руководству Украиной незаконным путем», — сказал Леонид Пасечник, глава Луганской Народной Республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

В Турции ужесточат условия локдауна

Глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война». События дня
pixabay.com  / 
В Турции ужесточают локдаун с 7 мая, с этого дня в магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами питания, средствами гигиены и кормом для домашних животных, говорится на сайте МВД республики. Решение принято на фоне ухудшающейся эпидобстановки. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. На иностранных туристов комендантский час не распространяется. Напомним, ранее Россия приостановила авиасообщения с Турцией.

Сборная России проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею

Глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война». События дня
fhr.ru  / 
Сборная России уступила команде Канады в финальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею и стала обладательницей серебряных медалей турнира. Встреча прошла в американском Фриско и завершилась со счетом 5:3 в пользу канадцев. В составе российской команды самым результативным стал Матвей Мичков, который забил гол и сделал две голевые передачи. Еще по шайбе забросили Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. Сборная России второй раз подряд проиграла в финале ЮЧМ. В предыдущем розыгрыше турнира россияне в матче за первое место уступили Швеции. Сборная Канады в четвертый раз в истории стала победителем ЮЧМ. Россия в последний раз брала золото турнира в 2007 году.

Сбербанк с 7 мая повышает ставки по ипотеке

Глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война». События дня
ФБА «Экономика сегодня»  / 
С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили в колл-центре кредитной организации. Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов. Как сообщили в организации, у клиентов, которым банк уже одобрил заявку на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения. Также с 7 мая повысится и процентная ставка по акционному вкладу «Дополнительный процент», его действие продлили до 30 июня 2021 года.
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Все новости / Видео / Глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война». События дня
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