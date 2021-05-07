Глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война». События дня

Глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война»

Конфликт на Украине – это «самая настоящая гражданская война», и об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«На самом деле, это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что по большому счету, как говорится, согласно тем же Минским соглашениям, де-юре, мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что мы не согласились с той политикой, которую нам пытались навязать политические власти, которые пришли к руководству Украиной незаконным путем», — сказал Леонид Пасечник, глава Луганской Народной Республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.