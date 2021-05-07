Власти Москвы оценили темпы развития туристического сервиса Russpass

Москва, 7 мая. Туристический сервис Russpass продолжает активно развиваться, привлекая внимание путешественников. С момента его запуска, сервисом воспользовались более миллиона россиян.

Сервис для путешествий по России Russpass работает уже девять месяцев. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за это время им воспользовались более миллиона россиян. Также растет и количество предложений для туристов: их число превысило две тысячи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На текущий момент с сервисом Russpass подписали соглашения представители всех российских регионов. Партнерами проекта выступают около 450 организаций, из них 160 являются туроператорами.

Ранее Russpass представил россиянам новые идеи для поездок в мае. Популярностью пользуются Крым, Ингушетия, Северная Осетия и Казань.