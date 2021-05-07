Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 09:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:52
Политика
Жители Владивостока потребовали заменить флаги «ВМС Японии» на центральной площади
09:50
Политика
Политолог Бортник назвал главные итоги поездки госсекретаря США на Украину
09:49
Политика
Члены НАТО выразили солидарность Болгарии в противостоянии с Россией
09:44
Происшествия
На Зеленом лугу в Якутске произошел пожар
09:44
Экономика
Аналитик Кононов оценил перспективы рубля после майских праздников
09:43
Общество
Певица Манижа выпустила новый трек перед Евровидением
09:43
Общество
Управляющая компания обворовала ростовчан на 36,5 млн рублей
09:42
Политика
Общественник Муратов рассказал о назревающей борьбе Зеленского и Порошенко
09:40
Политика
«Присутствие» Путина ощущалось на переговорах Блинкена и Нуланд с украинскими политиками
09:36
Происшествия
Двое неизвестных напали на продавца в Петербурге ради пива и сигарет
09:35
Политика
Юридическую войну против России обсудят в Медиагруппе «Патриот»
09:32
Армия
Пасечник назвал отправку миротворцев ООН в Донбасс нецелесообразной
09:32
Происшествия
Восемь человек задержали в Турции по подозрению в причастности к ИГ
09:29
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин снова женится после развода с Пелагеей
09:28
Происшествия
Лжекурьеры ограбили мужчину на севере Москвы
09:28
Экономика
Рубль укрепляется на старте торгов Мосбиржи
09:25
Экономика
Рост товарооборота между РФ и Китаем составил почти 20%
09:21
Общество
Специалисты Минздрава РФ представили новую версию рекомендаций по COVID-19
09:20
Общество
Метеорологи спрогнозировали «красную жару» в Северном полушарии с мая по июль
09:20
Политика
Пасечник: вступление в НАТО не поможет Киеву решить проблему Донбасса
Все новости
Наверх

Необходимость финансирования спорта обсудят в ток-шоу ФАН «Слово против слова»

  /   Обновлено: 07 мая 2021 09:32
Спорт
Необходимость финансирования спорта обсудят в ток-шоу ФАН «Слово против слова»
Сеть фитнес-клубов World Class  / 

В пятницу, 7 мая, в 15:00 на площадке медиацентра «Патриот» пройдут очередные общественно-политические дебаты «Слово против слова», на которых участники обсудят необходимость финансирования государством профессионального спорта.

Оправданы ли миллионные зарплаты профессиональных футболистов? Должны ли государственные структуры содержать профессиональные спортивные команды? Почему российские профессиональные спортсмены тренируются на зарубежных базах, используют импортное снаряжение, вместо того чтобы поддерживать импортозамещение?

Участники дебатов:

Петр Николаевич Казанский, председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Государственной думы по образованию и науке; вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России, будет аргументировать необходимость государственной поддержки спорта, в том числе и профессионального.

Игорь Павлович Петрашевич, журналист, будет защищать противоположную точку зрения.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

— вопросы участников друг другу;

— вопросы от ведущего;

— вопросы от журналистов.

А на вопрос, кто победил в дебатах, ответят зрители и читатели Федерального агентства новостей.

К итоговому материалу, где мы разместим также видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов. Голосование продлится неделю, до четверга, 13 мая. В этот день мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 14 мая.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в наших мероприятиях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия спорт финансирование
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 104935 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 93421 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 66157 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 43864 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 43725 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Спорт / Необходимость финансирования спорта обсудят в ток-шоу ФАН «Слово против слова»
Рейтинг@Mail.ru