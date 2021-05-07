Необходимость финансирования спорта обсудят в ток-шоу ФАН «Слово против слова»

В пятницу, 7 мая, в 15:00 на площадке медиацентра «Патриот» пройдут очередные общественно-политические дебаты «Слово против слова», на которых участники обсудят необходимость финансирования государством профессионального спорта.

Оправданы ли миллионные зарплаты профессиональных футболистов? Должны ли государственные структуры содержать профессиональные спортивные команды? Почему российские профессиональные спортсмены тренируются на зарубежных базах, используют импортное снаряжение, вместо того чтобы поддерживать импортозамещение?

Участники дебатов:

— Петр Николаевич Казанский, председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Государственной думы по образованию и науке; вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России, будет аргументировать необходимость государственной поддержки спорта, в том числе и профессионального.

— Игорь Павлович Петрашевич, журналист, будет защищать противоположную точку зрения.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

— вопросы участников друг другу;

— вопросы от ведущего;

— вопросы от журналистов.

А на вопрос, кто победил в дебатах, ответят зрители и читатели Федерального агентства новостей.

К итоговому материалу, где мы разместим также видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов. Голосование продлится неделю, до четверга, 13 мая. В этот день мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 14 мая.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в наших мероприятиях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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