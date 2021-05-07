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Молодая жена Петросяна в элегантном образе восхитила фанатов черно-белом фото

Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна в элегантном образе восхитила фанатов черно-белом фото
facebook.com  /  Татьяна Брухунова

Москва, 7 мая. Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пофилософствовала в Instagram-аккаунте о жизни и показала новую фотографию.

В кадре Брухунова запечатлена в темном платье, немного оголяющем ее ключицы. Свой образ она дополнила шляпой, которой немного прикрыла лицо. Поклонников заворожила улыбка девушки и милая ямочка на ее щеке. Под черно-белой фотографией она рассказала о самых важных отношениях в жизни человека.

«Самые главные отношения в вашей жизни — это отношения с собой. Если они сложились, любые другие — это просто дополнение, но не обязательное», — написала возлюбленная Петросяна.

Под постом появились сотни комментариев, в которых Брухунову осыпали комплиментами. Большинство считают, что именно такой элегантный образ подходит супруге юмориста.

«Просто нереальная фотография!» — считает @olga_safonova1205.

«Татьяна, какое фото, какая вы красивая!» — написала @yulia_rusakowa.

«Какое классное фото.Полностью поддерживаю ваши слова.Отношения с собой залог здоровых отношений с кем-либо», — поддержала @tatianamiadzel.

«Красавица! Культурная женщина, интеллигентная», — восхитилась @band_natasha.

Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой после развода с Еленой Степаненко. В прошлом году у юмориста и его молодой жены родился сын, которого назвали Ваган. Недавно она сделала неожиданное признание об отношениях с артистом.

петросян инстаграм брухунова
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