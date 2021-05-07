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Пасечник заявил об очередном обострении конфликта в Донбассе

Политика
Пасечник заявил об очередном обострении конфликта в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 7 мая. Сегодня конфликт в Донбассе находится в фазе обострения, а Украина не исполняет договоренности.

Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что конфликт не может быть замороженным или тлеющим, если украинская сторона постоянно обстреливает территории Донбасса из самых разных видов вооружения.

«Он далеко не тлеющий, далеко не замороженный», – подчеркнул Пасечник.

Конфликт, по словам политика, сегодня является «достаточно серьезным, острым». Не может идти речи ни о военном перемирии, ни о соблюдении режима прекращения огня. Киев, добавил Пасечник, виноват и в срывах всех договоренностей.

Недавно стало известно, что количество обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе увеличилось в пять раз. Ситуация на линии соприкосновения с ДНР «стабильно напряженная».

украина ЛНР днр всу пасечник
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