Гольфиста-педофила арестовали в США

Вашингтон, 7 мая. Профессиональный гольфист Дэниел Боулинг был арестован в Орландо. Он должен был встретиться с офицером под прикрытием, которая притворялась 15-летней девушкой.

По словам детективов, Боулинг, родившийся в Канаде, связался с приманкой через разговорную платформу AdChat в начале апреля. Его диалоги с полицейской, выдававшей себя за девушку 15 лет, быстро приобрели сексуальный характер. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В четверг 6 мая представители особого отдела полиции арестовали Боулинга без происшествий, так как он прибыл на встречу с офицером под прикрытием. Сотрудница полиции Дженнифер Уинг прокомментировала арест.

"К сожалению, в Интернете существуют сотни потенциальных хищников, таких как мистер Боулинг. Я надеюсь, что новости о сегодняшнем аресте побудят родителей более активно следить за жизнью своих детей в Сети", — заявила офицер.

Согласно информации СМИ, гольфисту грозит множество обвинений, включая непристойное общение, встречу с несовершеннолетней и попытку растления.

Ранее стало известно, что при наезде автомобиля на толпу в Хьюстоне погиб один человек.