Нейросети показали Ван Дамма в фильме «Смертельная битва» 1995 года

Лос-Анджелес, 7 мая. Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм благодаря технологии deepfake примерил на себя роль Джонни Кейджа в культовой киноленте «Смертельная битва».

Известная игра «Мортал Комбат» вышла в 1992 году. Она стала настолько популярной, что в 1995 году студия New Line Cinema решила снять одноименную экранизацию, а затем и ее продолжение. После этого кинофраншиза постепенно перешла на телевидение и не вызывала интереса у аудитории. Однако игровая серия продолжила развиваться, что привело к перезапуску киноленты в 2021 году. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Рост популярности франшизы привел к тому, что некоторые энтузиасты с помощью технологии deepfake стали примерять известных голливудских актеров на персонажей культовой картины 90-х. Так, на YouTube-канале Stryder HD автор выложил ролик, где показал, как выглядел бы Жан-Клод Ван Дамм, если бы сыграл роль Джонни Кейджа.

Ранее стало известно, что режиссер «Годзиллы» Гарет Эдвардс снимет фантастический фильм со звездой «Довода» Джоном Дэвидом Вашингтоном.