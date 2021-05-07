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Нейросети показали Ван Дамма в фильме «Смертельная битва» 1995 года

Шоу-бизнес
Нейросети показали Ван Дамма в фильме «Смертельная битва» 1995 года
Global Look Press  /  PLANET PHOTOS

Лос-Анджелес, 7 мая. Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм благодаря технологии deepfake примерил на себя роль Джонни Кейджа в культовой киноленте «Смертельная битва».

Известная игра «Мортал Комбат» вышла в 1992 году. Она стала настолько популярной, что в 1995 году студия New Line Cinema решила снять одноименную экранизацию, а затем и ее продолжение. После этого кинофраншиза постепенно перешла на телевидение и не вызывала интереса у аудитории. Однако игровая серия продолжила развиваться, что привело к перезапуску киноленты в 2021 году. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Рост популярности франшизы привел к тому, что некоторые энтузиасты с помощью технологии deepfake стали примерять известных голливудских актеров на персонажей культовой картины 90-х. Так, на YouTube-канале Stryder HD автор выложил ролик, где показал, как выглядел бы Жан-Клод Ван Дамм, если бы сыграл роль Джонни Кейджа.

Ранее стало известно, что режиссер «Годзиллы» Гарет Эдвардс снимет фантастический фильм со звездой «Довода» Джоном Дэвидом Вашингтоном.

кино нейросети ван дамм deepfake
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