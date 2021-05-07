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Тренер раскрыл хитрость для быстрого похудения в домашних условиях

Общество
Тренер раскрыл хитрость для быстрого похудения в домашних условиях
pixabay.com

Лос-Анджелес, 7 мая. Спорт, диета и сжигание энергии за счет выработки тепла способны быстро привести в форму фигуру, считает тренер из Лос-Анджелеса Джон Фокс.

Для достижения эффекта необходимо подвергать себя воздействию низких температур. Особенно это удобно, если позволяет здоровье: можно принимать холодный душ, чаще проветривать квартиру, держать спальню прохладной, сообщает KP.RU со ссылкой на специалиста.

Способствует этому процессу поедание острой пищи. Например, кусок мяса, приправленный перцем, перед прохладным душем может стать отличным способом для сжигания жира.Также он порекомендовал практиковать в домашних условиях короткие (по 25-45 минут) тренировки на регулярной основе.

Недавно специалист рассказала, как вернуться к обычному рациону после праздников. Лучше всего — взять несколько разгрузочных дней, а затем вернуться к здоровому типу питания.

спорт тренер похудение
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