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Нарколог рассказал, как избежать «алкогольного удара»

Общество
Нарколог рассказал, как избежать «алкогольного удара»
pixabay.com

Москва, 7 мая. Употребление крепкого алкоголя на пустой желудок может спровоцировать алкогольный удар, бессознательное опьянение, которое может характеризоваться потерей памяти.

Но глоток шампанского или вина с сыром или семгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы, отметил главный нарколог Москвы Евгений Брюн в разговоре с РИА Новости.

«Есть определенные часы, когда алкоголь может быть «условно безопасен», предполагается ближе к вечеру, человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать», — объяснил врач.

При этом нужно помнить, что между приемами алкоголя должны быть внушительные временные промежутки. Саму дозу алкоголя следует максимально уменьшить, исходя из «культуры пития» — это должна быть максимально небольшая доза, приблизительно глоток.

Также недавно блогер и специалист по коктейльным напиткам рассказал, как можно избежать сильного опьянения. По аналогичному мнению эксперта, единственный способ избежать вреда для здоровья — употребление алкоголя в очень малых количествах.

алкоголь нарколог спиртное
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