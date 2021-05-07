Приморец снял на камеру виновника мусора возле детсада

Владивосток, 7 мая. Молодой человек устроил «грязь» рядом с детским садом во Владивостоке. Проезжающий мимо автомобилист снял на видео несанкционированные выбросы мусора и выложил ролик в интернет.

Житель поселка Трудовое во Владивостоке запечатлел на видео, как водитель небольшой грузовой машины скидывает из кузова автомобиля мешки с мусором. Несмотря на все больше разрастающуюся свалку и отсутствие баков для отходов, приморец спокойно уехал с места «преступления». Горожане раскритиковали действия мужчины и посетовали на его «свинские» выходки.

«Надо было сказать не «помашите», а «хрюкните в камеру»; «Такие свиньи! Прямо возле детского сада! Просто взял и в открытую выкинул мусор! Пускай ему будет стыдно! Вот как с ними бороться?»; «Штрафовать его надо! Лицо на камеру попало, номера авто — тоже», — писали юзеры в паблике vdk_news.

Ранее ФАН сообщал о волонтере, который собирает мусор вместо грибов. Мужчина из Ялты в одиночку собрал восемь пакетов мусора на тропинке к магазину «ПУД» от остановки «Ореховая» в Ялте. Из них четыре пакета со стеклом, три ― с пластиком, 1/3 пакета — с прочим мусором.

В социальных сетях Льва Легостаева прозвали суперагентом чистоты. Раньше активист занимался отловом и стерилизацией бездомных животных. В настоящее время он регулярно участвует в субботниках, организованных группой «Чистая Ялта», вдохновляет людей брать ответственность за чистоту планеты в свои руки.