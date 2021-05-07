Принц Гарри знал о реакции на интервью с Опрой и, возможно, сделал это специально

Лондон, 7 мая. Герцог Сассекский знал, что его интервью с телеведущей Опрой Уинфри «раскачает лодку» королевской семьи, и он ни о чем не жалеет. Об этом заявила королевский эксперт Ингрид Сьюард.

Во время скандально известного интервью с Опрой принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что один из членов королевской семьи выразил «озабоченность» по поводу цвета кожи их сына Арчи еще до его рождения. Об этом сообщает Mirror.

«Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Я могу поклясться вам в том, что принц Гарри хотел раскачать эту лодку. Почему именно, я не понимаю, но он хотел. А потом он сделал это, и я не думаю, что он удивлен последствиями или сожалеет об этом», — отметила писательница Ингрид Сьюард.

Она добавила, что знала о том, что у Меган возникнут проблемы после ее присоединения к королевской семье. Отчасти это связано с ее американским происхождением.

«Я думаю, она понятия не имела, что у нее не будет возможности сказать о том, что она думает, что не сможет выразить свое мнение. К этому она привыкла всю жизнь, и вдруг оказывается в смирительной рубашке», — резюмировала эксперт.

Ранее стало известно, что фанаты Меган Маркл раскритиковали королеву Великобритании Елизавету II из-за книги бывшей актрисы.