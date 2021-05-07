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Толкалина оскорбила поклонников творчества Бродского снимком с его могилы

Шоу-бизнес
Толкалина оскорбила поклонников творчества Бродского снимком с его могилы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 мая. Актриса Любовь Толкалина навестила могилу Иосифа Бродского в Венеции. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте, после чего получила десятки осуждающих комментариев.

На майских каникулах Толкалина улетела в Италию, в отличие от россиян, которые из-за закрытых границ вынуждены проводить время на даче. Актриса ежедневно показывает фотографии своего культурного досуга, демонстрируя архитектуру Венеции.

Пользуясь случаем, звезда российских фильмов посетила знаменитое кладбище Сан-Микеле, где упокоился поэт, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года Иосиф Бродский. В кадре Толкалина запечатлена на фоне мраморного надгробия. Она принесла на могилу желтые цветы и записку. Для фотографии актриса присела на ограду места захоронения поэта.

«Записки написаны», — поделилась Любовь.

Подписчики бывшей возлюбленной Егора Кончаловского пришли в ужас от фотосессии на кладбище. Толкалину раскритиковали за то, что та позволила себе топтаться ногами на чужой могиле.

«Очень неприлично ради фотографий лезть на чужую могилу с ногами», — написали в комментариях.

Недавно Толкалина призналась, что обладает мощной сверхъестественной энергетикой, которая влияет на технику и даже на людей. По ее словам, она способна ломать электрические приборы или выключать свет.

любовь толкалина шоу-бизнес инстаграм
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