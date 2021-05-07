Джордж Клуни отверг предложение принца Гарри покататься на мотоцикле

Лондон, 7 мая. Актер Джордж Клуни однажды пригласил герцога и герцогиню Сассекских на виллу у озера Комо. Артист и принц Гарри должны были прокатиться на мотоциклах, но режиссер попал в ДТП.

СМИ сообщали, что когда принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали в Калифорнию, семья Клуни хотела войти в их дружеский круг. Джордж и его жена Амаль были среди гостей на свадьбе герцога и герцогини Сассекских, но тогда источники считали, что американцы почти не знали королевскую пару. Об этом сообщает Mirror.

Однако позже Гарри и Меган через свою биографию «Обретение свободы» опровергли это. Они заявили, что до свадьбы несколько раз проводили время с семейством Клуни. В книге утверждается, что через несколько месяцев после бракосочетания королевская пара отправилась на виллу актера у озера Комо в Италии.

Гарри и Джордж разделяют любовь к мотоциклам, и герцог надеялся отправиться в поездку по сельской местности вместе с голливудской звездой. Однако желанию принца не суждено было сбыться. Перед их визитом актер был госпитализирован в результате аварии на Сардинии.

ДТП не было серьезным, но Клуни нужно было время на восстановление. Гарри восхищался коллекцией мотоциклов режиссера и все же прокатился на одном из них, но без Джорджа. Вместо него компанию герцогу Сассекскому составил его охранник.

Ранее стало известно, что Букингемский дворец поздравил сына Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения. Их ребенку Арчи исполнилось два года.