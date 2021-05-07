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Как начинался и чем закончится апартеид в Европе, обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 07 мая 2021 09:12
Политика
Как начинался и чем закончится апартеид в Европе, обсудят в медиацентре «Патриот»
slovodel.com  / 

В пятницу, 7 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится пресс-конференция на тему: «Русофобия и апартеид в Европе — кто начал и кто поддерживает».

Русофобия — это политическая реальность на Западе, где антирусские высказывания подкрепляются практиками апартеида и дискриминации. Латвия, Эстония, Украина — страны, политически и финансово поддерживаемые Евросоюзом и США, — прямо дискриминируют по национальному признаку сотни тысяч своих граждан.

При этом никакие суды высших инстанций ЕС жалобы на преступный режим апартеида и нарушение прав человека в странах Балтии не рассматривают, поскольку Евросоюз упорно делает вид, что этих проблем не существует. Ежегодно в ЕСПЧ подается около 300 таких жалоб из Латвии. В основном это жалобы на нарушение прав человека, нарушения в отношении права на частную и семейную жизнь и жалобы на несправедливый суд. Только в прошлом году в ЕСПЧ поступило порядка 300 таких жалоб, но комментарии от правительства были запрошены лишь по шести из них, а решений принято не было.

При этом все страны ООН приняли и подписали Международную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него, в которой, в частности, говорится о запрещении:

— любых мер законодательного характера и других мер, рассчитанных на то, чтобы воспрепятствовать участию расовой группы или групп в политической, социальной, экономической и культурной жизни страны, и умышленное создание условий, препятствующих полному развитию такой группы или таких групп, в частности путем лишения членов расовой группы или групп основных прав человека и свобод, включая право на труд, право на создание признанных профсоюзов, право на образование, право покидать свою страну и возвращаться в нее, право на гражданство, право на свободу передвижения и выбора местожительства, право на свободу убеждений и свободное выражение их и право на свободу мирных собраний и ассоциаций;

— преследования организаций и лиц путем лишения их основных прав и свобод за то, что они выступают против апартеида.

Поможет получить ответы на вопросы гость студии Николай Мартынович Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, а также:

Андрей Стариков, руководитель информагентства Baltnews;

Александр Гапоненко, русский политический деятель в Латвии.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

запад русофобия европа
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