Бывшие возлюбленные Бузовой проигнорировали ее экстренную госпитализацию

Москва, 7 мая. Певица Ольга Бузова внезапно пропала из соцсетей, а затем вышла на связь с фанатами прямо из больничной койки. Ни блогер Дава, ни футболист Дмитрий Тарасов не пришли ей на помощь.

В сторис в Instagram Бузова появилась в плохом состоянии. Девушка отходила после наркоза и с трудом формулировала мысли. Поклонников взволновало состояние певицы. Многие упрекнули ее экс-возлюбленных за то, что никто из них даже не поинтересовался еще самочувствием.

Блогер Дава за несколько часов до выхода Бузовой на связь из больницы снимал, как он весело едет по Москве с друзьями. Оказалось, рэпер решил навестить своего приятеля, который приболел. По пути он купил для него мандарины, шоколад, мед и лимоны. Пользователи Сети предположили, что подобное совпадение невозможно, и Дава иронизирует над ситуацией с Бузовой.

Бывший муж певицы Дмитрий Тарасов продолжил тренироваться, рассуждать об отношениях и снимать сторис с детьми, не проявляя сочувствия к Бузовой.

Сестру певицы Анну ранее затравили в соцсетях за радостное настроение на фоне госпитализации звезды. Девушке пришлось заблокировать хейтеров.