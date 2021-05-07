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Управляющая компания обворовала ростовчан на 36,5 млн рублей

Общество
Управляющая компания обворовала ростовчан на 36,5 млн рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Ростов-на-Дону, 7 мая. На скамье подсудимых окажется пять фигурантов уголовного дела. Заместителем прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений по статьям 159 УК РФ, ч. 4 — «Мошенничество» и 187 УК РФ, ч. 2 — «Неправомерный оборот денежных платежей».

Как пояснили в областной прокуратуре, злоумышленники, являясь руководителями и сотрудниками группы компаний «Лидер», с января 2016 года по февраль 2020 похитили путем обмана с использованием поддельных платежных поручений денежные средства ресурсоснабжающих организаций на сумму 36,5 млн рублей.

«Деньги поступали на расчетные счета управляющих компаний от граждан как оплата за жилищно-коммунальные услуги», — отметили в ведомстве.

На группу компаний «Лидер» ростовчане, чьи многоквартирные дома обслуживали коммунальщики, жаловались давно, однако только сейчас на это обратили внимание.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН сообщал о том, какие группы россиян могут рассчитывать на компенсации и льготы при оплате ЖКУ.

жкх ростов-на-дону мошенничество жку квитанции УК Прокуратура
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