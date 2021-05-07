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Половина опрошенных американцев заявили о слишком высоких налогах в стране

Общество
Половина опрошенных американцев заявили о слишком высоких налогах в стране
pixabay.com

Вашингтон, 7 мая. Половина американцев говорят, что их федеральные налоги слишком высоки. Количество людей, которые так считают, увеличилось за последние три года, сообщают авторы исследования.

Чуть меньше участников опроса (44%) согласились с утверждением о слишком высоких налогах отчасти, еще 4% считают налоги в США низкими, сообщает New York Post. При этом этот показатель упал с 69% в 1969 году до 45% в 2018 и 2019 годах, и сейчас вновь начал возрастать.

Также американцев попросили оценить, оправданы ли такие выплаты в государственную казну, справедлива ли такая сумма. 55% сочли сумму справедливой, 43% опрошенных ответили отрицательно.

Недавно ученые из США заявили, что на самом деле коронавирус унес жизни гораздо большего количества людей, чем указано в официальных данных. По мнению специалистов, число жертв приблизилось к 7 миллионам.

сша налоги опрос
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